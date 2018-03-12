Умер основатель дома Живанши

Живанши родился во французском городке Бове, в 100 км от французской столицы. После освобождения Франции от немецкой оккупации модельер переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств и работал ассистентом у различных модельеров. Свой дом высокой моды Живанши основал в 52 году.