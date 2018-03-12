Живанши родился во французском городке Бове, в 100 км от французской столицы. После освобождения Франции от немецкой оккупации модельер переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств и работал ассистентом у различных модельеров. Свой дом высокой моды Живанши основал в 52 году.
Умер основатель дома Живанши
Его называли вечным учеником и самым скромным джентельменом высокой моды. Французский модельер Юбер де Живанши скончался на 92 году жизни.
Умер основатель дома Живанши
Кутюрье получил признание благодаря элегантному черному платью героини Одри Хепбёрн в фильме "Завтрак у Тиффани". Актриса и модельер дружили сорок лет. Эта дружба изменила как ино, так и моду. Хепбёрн шутила, что так же зависима от Живанши, "как жители Америки от своего психоаналитика".
Элой Мартинес де ля Пера, куратор экспозиции в Мадриде в 2014 году:
"Он был человеком, ломающим стереотипы. Он был таким с момента создания своего дома. Он изменил правила высокой моды той эпохи. У него была своя манера использовать различные материалы. Например, он забавлялся, вышивая на коже. Он это делал в мире высокой моды."
Французский модельер был одним из первых, кто предложил модной публике линию "прет-а-порте". Модели готовой одежды, запущенные в массовое производство. В отличие от моделей высокой моды, которые выпускается в единственном экземпляре.
У него заказывали наряды самые известные мировые личности. Была среди знаменитых клиенток Живанши и первая леди 35-ого президента США - Жаклин Кеннеди.
Прощание с кутюрье пройдет в узком кругу близких родственников и друзей.