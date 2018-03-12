На Кубе завершились выборы в Национальную ассамблею народной власти - парламент страны - и начался подсчет бюллетеней.
Куба голосует
Кубинцы избирают парламент, который назовет членов Госсовета. Госсовет назначит того, кто сменит Рауля Кастро на его посту.
Куба голосует
В голосовании приняли участие более почти 70 % из свыше 8 миллионов избирателей.
Кубинский парламент нового созыва через месяц на первом заседании должен будет избрать членов Госсовета, а уже они, в свою очередь, назовут того, кто сменит 86-летнего Рауля Кастро на его посту председателя.
Нынешний кубинский лидер объявил, что намерен уйти в отставку. Наиболее реальным кандидатом на пост нового главы государства считается Мигель Диас-Канель. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы, ему 57 лет.