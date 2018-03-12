"Бухгалтер" служил в Освенциме около двух лет, однако обвинения Грёнингу были вынесены за период с 16 мая по 11 июля 1944 года. В течение этих двух месяцев в концлагерь прибыли 137 поездов из Венгрии, в них находились около 425 тыс. человек. По меньшей мере 300 тыс. из них были отправлены в газовые камеры сразу же по прибытию. Грёнинга признали виновным в пособничестве в убийстве именно этих заключенных Освенцима и приговорили к четырем годам лишения свободы.
Умер "бухгалтер Освенцима"
Он подсчитывал найденные у узников деньги и направлял их в столицу Третьего рейха. Именно за это его и прозвали "бухгалтером Освенцима". Оскар Грёнинг (это его настоящее имя) скончался в Германии на 97-году жизни.
Умер "бухгалтер Освенцима"
В конце декабря прошлого года Федеральный конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу, в которой Грёнинг просил об отсрочке наказания. В январе этого года было отклонено ходатайство о помиловании Грёнинга, которое было для него последней возможностью избежать наказания.