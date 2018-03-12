Сборы фильма "Черная пантера" в прокате превысили миллиард долларов.
"Черная пантера" на миллиард долларов
Сборы этой ленты превысили в американском прокате те, что были у "Темного рыцаря" с Хитом Леджером 10 лет назад.
"Черная пантера" на миллиард долларов
"Кассу" сделал в том числе и Китай: там продукция студии Disney в первый уик-энд показа выступила очень убедительно.
Поставленная на основе комикса Marvel о супергерое в облике Черной пантеры лента стала одним из самых крупных блокбастеров не только с точки зрения потраченного бюджета, но и собранных в американских кинотеатрах средств.
Раньше считалось, что фильмы с афро-американскими актерами и тематикой не могут быть столь коммерчески успешными, феномен "Черной пантеры" в прокате, судя по всему, заставит с этим предрассудком расстаться.