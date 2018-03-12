Порванная рубашка - оружие пролетариата

12 человек, несколько разорванных рубашек и тысячи уволенных - таким выглядит обвинение, выдвинутое против сотрудников Air France, выступавших против плана сокращения рабочих мест и в гневе порвавших рубашки на руководителях кадрового управления авиакомпании. Эти кадры обошли весь мир - сцена линча трехлетней давности произвела столь мощное впечатление и настолько запомнилась, что ее использовали в рекламной компании для продвижения одной из марок готовой мужской одежды.