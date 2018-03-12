12 человек, несколько разорванных рубашек и тысячи уволенных - таким выглядит обвинение, выдвинутое против сотрудников Air France, выступавших против плана сокращения рабочих мест и в гневе порвавших рубашки на руководителях кадрового управления авиакомпании. Эти кадры обошли весь мир - сцена линча трехлетней давности произвела столь мощное впечатление и настолько запомнилась, что ее использовали в рекламной компании для продвижения одной из марок готовой мужской одежды.
Порванная рубашка - оружие пролетариата
Начинается новый судебный процесс против бывших сотрудников Air France, порвавших во время трудового спора рубашки на своем руководстве.
Порванная рубашка - оружие пролетариата
Первый процесс завершился обвинительным вердиктом в отношении профсоюзных лидеров. В понедельник начинаются новые судебные слушания уже по новому иску авиакомпании.
Как сообщается, финансовая ситуация Air France, которая послужила во многом причиной массовых увольнений персонала, изменилась в лучшую сторону. Но это не означает, что ослаблен нажим на ее руководство - на 22 марта запланировано начало уже второй по счету за последний месяц двухдневной забастовки, которую проводят 11 профсоюзных организаций Air France.