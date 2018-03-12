В Непале разбился самолет
По меньшей мере 50 человек погибли в понедельник при крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines ("Ю-эс-бангла эйрлайнс") в непальском международном аэропорту Трибхуван. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя армии Непала.
Самолет Bombardier Q400 ("Бомбардье кью-400"), выполнявший рейс Дакка - Катманду, потерпел крушение во время посадки. По информации газеты "Катманду пост", на его борту находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.
По сведениям газеты "Катманду трибьюн", которая ссылается на авиадиспетчера, пилот перепутал полосы и приземлялся на полосу 20 вместо полосы 02.
Аэропорт Трибхуван в связи с авиакатастрофой отменил все рейсы, запланированные на понедельник. По данным "Катманду пост", в администрации воздушной гавани полагают, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете.