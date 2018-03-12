Гольф за Полярным кругом
Сыграть в гольф за Полярным кругом. На Лофотенских островах в Норвегии прошли съемки рекламного ролика компании KJUS на одном из самых северных полей для этой благородной игры. Гольфисты загоняли мячи в 18 лунок далеко за полночь - на фоне северного сияния, разыгравшегося в небе над проливом Гимсой.
Лофотенские острова расположены к западу от Нарвика и в 200 км за Полярным кругом. Это старейшие на Земле скальные образования, чей возраст равен примерно 3 млрд лет. Архипелаг известен своими потрясающими видами, а также - рыбалкой и художественными галереями, которые привлекают сюда туристов со всего мира.