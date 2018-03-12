Официальный Лондон подозревает Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление на слушаниях в Британском парламенте сделала премьер-министр Тереза Мэй. Нападение в Солсбери она назвала «безответственным актом, который поставил под угрозу жизни невинных людей». По словам Мэй, для отравления использовали химическое оружие, боевой нервно-паралитический газ класса «Новичок»:
Тереза Мэй: «Россия весьма вероятно причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии»
Британский премьер-министр заявила об этом, выступая в парламенте.
Тереза Мэй: «Россия весьма вероятно причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии»
Точка зрения
Правительство пришло к выводу, что Россия с высокой степенью вероятности несёт ответственность за нападение на Сергея и Юлию Скрипальпремьер-министр Великобритании
«Мы исходим из анализа этого химического вещества лучшими в мире экспертами из Лаборатории военных наук и технологий в Портон Даун. Мы знаем, что Россия ранее производила и до сих пор может производить такие вещества. Мы учитываем российский опыт убийств, организованных государством, и понимание, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков как допустимые цели для таких убийств. Правительство пришло к выводу, что Россия с высокой степенью вероятности несёт ответственность за нападение на Сергея и Юлию Скрипаль».
Как рассказала Мэй, Лондон по линии Организации по запрещению химического оружия потребовал от Москвы отчёт о происхождении газа. Ответ будут рассматривать в Правительстве в среду. Если российская реакция покажется Кабинету неадекватной, Мэй обещала парламентариям вернуться в Парламент с комплексом ответных мер. «Мы будем расценивать это как незаконное применение против Соединённого Королевства силы со стороны России».
В Москве обвинения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля категорически отвергают. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй «цирковым шоу в Британском парламенте» и «очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации».