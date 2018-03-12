В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Как минимум, 50 человек погибли. Всего на борту находились 67 пассажиров, в том числе двое детей, и 4 члена экипажа.
В Непале потерпел крушение пассажирский самолет
В Непале потерпел крушение пассажирский самолет
В Непале потерпел крушение пассажирский самолет
Катастрофа произошла недалеко от международного аэропорта Катманду. При заходе на посадку лайнер авиакомпании US-Bangla Airlines из Бангладеш, выполнявший рейс из Дакки, сошел со взлетно-посадочной полосы. Самолет выехал на расположенное рядом футбольное поле, после чего загорелся.
Сейчас на месте крушения работают пожарные и спасатели, а также представители вооруженных сил Непала.
В связи с ЧП все вылеты и прилеты в аэропорт приостановлены.
Причины произошедшего выясняются. По предварительной версии, у авиалайнера были технические неполадки.