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В Непале потерпел крушение пассажирский самолет

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет

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В Непале потерпел крушение пассажирский самолет

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет
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В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Как минимум, 50 человек погибли. Всего на борту находились 67 пассажиров, в том числе двое детей, и 4 члена экипажа.

Катастрофа произошла недалеко от международного аэропорта Катманду. При заходе на посадку лайнер авиакомпании US-Bangla Airlines из Бангладеш, выполнявший рейс из Дакки, сошел со взлетно-посадочной полосы. Самолет выехал на расположенное рядом футбольное поле, после чего загорелся.

Сейчас на месте крушения работают пожарные и спасатели, а также представители вооруженных сил Непала.

В связи с ЧП все вылеты и прилеты в аэропорт приостановлены.

Причины произошедшего выясняются. По предварительной версии, у авиалайнера были технические неполадки.

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