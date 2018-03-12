4 часа продлилось в понедельник первое заседание руководства Демократической партии Италии без Маттео Ренци. На прошлой неделе он заявил об отставке с поста генерального секретаря по итогам проигранных выборов 4 марта.
Демократическая партия - против альянсов
К этому ее призвал бывший лидер Маттео Ренци, пока генеральную линию поддержало большинство в руководстве партии
Демократическая партия - против альянсов
Ренци передал бразды правления зампредседателю партии Маурицио Мартине, призвав соратников оставаться в оппозиции.
"Победителями выборов 4 марта стало "Движение 5 звезд" и "Лига", им и предстоит создать правительство и сдержать предвыборные обещания. Миллионы итальянцев ждут от них улучшения условий жизни", - заявил Маттео Риччи, один из соратников Ренци в руководстве партии.
Несмотря на то, что не все в руководстве Демократической партии согласны с "генеральной линией", в итоге на заседании была принята резолюция Маурицию Мартина, согласно которой центристы не будут вступать ни в какие альянсы с победившими политическими силами:
"Сальвини и Ди Майо заявили, что победили, - говорит один из старейших членов партии и бывший министр Пьеро Фассино, - поскольку за них было отдано больше всего голосов. Пусть теперь докажут на деле, что могут сформировать правительство".
Нового лидера партии должен определить чрезвычайный съезд, намеченный на апрель.
"В начале следующего месяца президент Италии Серджо Матарелла проведет консультации по созданию правительства, - передает из Рима наш специальный корреспондент Эльза Ковалли, - время покажет, будет ли Демократическая партия зрителем или действующим лицом".