Первая ракетка мира Роджер Федерер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором раунде соревнований BNP Paribas Open 36-летний швейцарец обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 7:6.
Турнир в Индиан-Уэллсе: Федерер и Джокович
Первая ракетка мира Роджер Федерер вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, Новак Джокович - нет.
Турнир в Индиан-Уэллсе: Федерер и Джокович
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Федерер успел сделать пять эйсов, ошибившись при подаче один раз.
В понедельник он встретится на корте с сербом Филипом Крайиновичем.
В свою очередь, первый после операции на локте матч Новака Джоковича оказался менее удачным. 30-летний серб уступил 109-й ракетке мира Таро Дэниэлу в трех сетах со счетом 6:7, 6:4, 1:6. Японец признался, что воспользовался неважной формой пятикратного чемпиона Индиан-Уэллса, но гордится победой. Джокович не выходил на корт с Открытого чемпионата Австралии в январе.
Следующий соперник Дэниэла - аргентинец Леонардо Майер.
Призовой фонд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе составляет почти $8 млн.