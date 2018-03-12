Французский модельер, основатель модного дома Givenchy, Юбер де Живанши скончался на 92-м году жизни во Франции.
Скончался модельер Юбер де Живанши
На 92-м году жизни скончался известный модельер Юбер де Живанши
Скончался модельер Юбер де Живанши
Де Живанши родился в 1927 году, обучался в Школе изящных искусств в Париже, а затем основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя.
Живанши также был одним из первых, кто предложил модной публике линию "прет-а-порте".
Согласно распространённому во французских СМИ коммюнике близких модельера, он умер во сне 10 марта. Похороны пройдут в очень узком кругу.
В заявлении близких отмечает, что "вместо цветов и венков де Живанши предпочёл бы пожертвование в UNICEF".