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Германия

Коалиционное соглашение подписано

Германию отделяет от образования нового кабинета министров только голосование в Бундестаге по кандидатуре Ангелы Меркель.

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Коалиционное соглашение подписано

Коалиционное соглашение подписано
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REUTERS/Fabrizio Bensch
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Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия подписали в понедельник коалиционное соглашение. Германию теперь отделяет от образования нового кабинета министров только голосование в Бундестаге по кандидатуре нового старого канцлера Ангелы Меркель.

Переговоры о формировании коалиции продолжались с сентября прошлого года, когда состоялись парламентские выборы.

Ангела Меркель: "В ходе переговоров стало ясно, сколько работы нам предстоит сделать. Трудной и тяжелой работы. Но она необходима для успеха нашей страны".

Ангела Меркель пообещала проводить политику в интересах объединённой Европы и выстраивания отношений ЕС с Россией, Китаем и США:

"Мы работаем в интересах динамичной и успешной Европы. Потому что жизнь учит нас снова и снова: Европа это гарант того, что голос Германии будет услышан во все более неспокойном мире".

ХДС-ХСС и СДПГ получат в новом кабинете по шесть министерских портфелей. Лидер социал-демократов Олаф Шольц займет пост вице-канцлера и министра финансов. Лидер ХСС Хорст Зеехофер возглавит министерство внутренних дел.

Агентства • ТАСС

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