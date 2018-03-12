Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия подписали в понедельник коалиционное соглашение. Германию теперь отделяет от образования нового кабинета министров только голосование в Бундестаге по кандидатуре нового старого канцлера Ангелы Меркель.
Коалиционное соглашение подписано
Германию отделяет от образования нового кабинета министров только голосование в Бундестаге по кандидатуре Ангелы Меркель.
Коалиционное соглашение подписано
Переговоры о формировании коалиции продолжались с сентября прошлого года, когда состоялись парламентские выборы.
Ангела Меркель: "В ходе переговоров стало ясно, сколько работы нам предстоит сделать. Трудной и тяжелой работы. Но она необходима для успеха нашей страны".
Ангела Меркель пообещала проводить политику в интересах объединённой Европы и выстраивания отношений ЕС с Россией, Китаем и США:
"Мы работаем в интересах динамичной и успешной Европы. Потому что жизнь учит нас снова и снова: Европа это гарант того, что голос Германии будет услышан во все более неспокойном мире".
ХДС-ХСС и СДПГ получат в новом кабинете по шесть министерских портфелей. Лидер социал-демократов Олаф Шольц займет пост вице-канцлера и министра финансов. Лидер ХСС Хорст Зеехофер возглавит министерство внутренних дел.