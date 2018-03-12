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Приключения

"Японские приключения": к храму - на каяке

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"Японские приключения": к храму - на каяке

"Японские приключения": к храму - на каяке
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Очередной выпуск “Японских приключений” продолжается на острове Ицукусима, его также часто называют Миядзима, в переводе – “храмовый остров” Добираться до достопримечательностей на каяке довольно…

Очередной выпуск “Японских приключений” продолжается на острове Ицукусима, его также часто называют Миядзима, в переводе – “храмовый остров”

Добираться до достопримечательностей на каяке довольно необычно. Но только не здесь, ведь жемчужина Ицукусимы, плавающие ворота “тории”, находятся именно на воде.

Речь идет о ритуальных вратах, устанавливаемых перед синтоистскими святилищами. Здешние, ярко-красные, восстающие прямо из воды – одни из самых больших и узнаваемых в Японии. Пройти через них можно лишь во время отлива.

Коичи Харума сопровождает на каяке желающих рассмотреть ворота ближе: “Самый лучший пейзаж вы увидете со стороны, открывающей вид на ворота, само святилище и горы. Все они видны только с воды, вот почему сюда многие добираются на каяках”.

Храм Ицукусима строили и перестраивали на протяжении веков. Изначально ворота служили паломникам по прямому назначению – проплыть к порогу святилища. С 1996 года этот комплекс охраняется ЮНЕСКО.

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