"Японские приключения": к храму - на каяке

Добираться до достопримечательностей на каяке довольно необычно. Но только не здесь, ведь жемчужина Ицукусимы, плавающие ворота “тории”, находятся именно на воде.

Речь идет о ритуальных вратах, устанавливаемых перед синтоистскими святилищами. Здешние, ярко-красные, восстающие прямо из воды – одни из самых больших и узнаваемых в Японии. Пройти через них можно лишь во время отлива.

Коичи Харума сопровождает на каяке желающих рассмотреть ворота ближе: “Самый лучший пейзаж вы увидете со стороны, открывающей вид на ворота, само святилище и горы. Все они видны только с воды, вот почему сюда многие добираются на каяках”.

