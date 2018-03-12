Очередной выпуск “Японских приключений” продолжается на острове Ицукусима, его также часто называют Миядзима, в переводе – “храмовый остров”
"Японские приключения": к храму - на каяке
"Японские приключения": к храму - на каяке
Очередной выпуск “Японских приключений” продолжается на острове Ицукусима, его также часто называют Миядзима, в переводе – “храмовый остров” Добираться до достопримечательностей на каяке довольно…
Добираться до достопримечательностей на каяке довольно необычно. Но только не здесь, ведь жемчужина Ицукусимы, плавающие ворота “тории”, находятся именно на воде.
Речь идет о ритуальных вратах, устанавливаемых перед синтоистскими святилищами. Здешние, ярко-красные, восстающие прямо из воды – одни из самых больших и узнаваемых в Японии. Пройти через них можно лишь во время отлива.
Коичи Харума сопровождает на каяке желающих рассмотреть ворота ближе: “Самый лучший пейзаж вы увидете со стороны, открывающей вид на ворота, само святилище и горы. Все они видны только с воды, вот почему сюда многие добираются на каяках”.
The base of the famous Torii Gate at Miyajima Island in Japan is full of good-luck coins (x-post /r/mildlyinteresting) via /r/japanpics https://t.co/qcOXhGGYbn pic.twitter.com/yO2BpT4fR6— t o – f u u (@t_tofuu) 7 mars 2018
Храм Ицукусима строили и перестраивали на протяжении веков. Изначально ворота служили паломникам по прямому назначению – проплыть к порогу святилища. С 1996 года этот комплекс охраняется ЮНЕСКО.