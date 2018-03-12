В программе “Вкратце из Брюсселя”:
Амбиции еврогруппы. Взлёт Селмайра
Министры финансов еврозоны пытались согласовать её реформу. Европарламент проверяет на соответствие правилам и приличиям назначение Мартина Селмайра на пост генсека Еврокомиссии.
Амбиции еврогруппы. Взлёт Селмайра
Министры финансов еврозоны приехали в Брюссель согласовать её реформы к мартовскому саммиту ЕС. Но свои позиции пока не определили новая немецкая коалиция и правительство Италии. Франции приходится умерить свои амбиции.
Европарламент проверяет на соответствие правилам и приличиям назначение Мартина Селмайра на пост генсека Еврокомиссии. Депутаты указывают на недостаточную прозрачность кадрового процесса.