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Брюссельское бюро

Амбиции еврогруппы. Взлёт Селмайра

Министры финансов еврозоны пытались согласовать её реформу. Европарламент проверяет на соответствие правилам и приличиям назначение Мартина Селмайра на пост генсека Еврокомиссии.

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Амбиции еврогруппы. Взлёт Селмайра

Амбиции еврогруппы. Взлёт Селмайра
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В программе “Вкратце из Брюсселя”:

Министры финансов еврозоны приехали в Брюссель согласовать её реформы к мартовскому саммиту ЕС. Но свои позиции пока не определили новая немецкая коалиция и правительство Италии. Франции приходится умерить свои амбиции.

Европарламент проверяет на соответствие правилам и приличиям назначение Мартина Селмайра на пост генсека Еврокомиссии. Депутаты указывают на недостаточную прозрачность кадрового процесса.