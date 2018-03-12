Еврозона: амбиции и реальность

Новые препятствия возникли на пути развития еврозоны. Её министры финансов приехали в Брюссель, чтобы к мартовскому саммиту ЕС согласовать углубление экономического и монетарного союза. Но накануне Париж и Берлин призвали отложить до июня принятие любых амбициозных реформы ввиду отсутствия по этому вопросы позиции у только что сформированной немецкой коалиции. Французский министр указал также на опасность введение тарифов Соединёнными Штатами:

«Мы видим, с одной стороны, политическую неопределённость в некоторых европейских странах, а с другой стороны, риски мировой торговой войны, от которой проиграют все, - сказал Бруно Ле Мэр. - Из этого мы делаем вывод о том, что существует срочная необходимость в дальнейшей интеграции еврозоны."

Препятствие возникло и при строительстве банковского союза. Восемь северных стран ЕС отвергли идею разделения ответственности всеми за сокращение национальных долгов как условие снижения рисков. То есть, север не обещает выручать менее надёжный юг.

«Условия такие — вначале снижение риска, затем — распределение этого риска между всеми, - сказал голландец Вопке Хекстра. - Именно в таком порядке».

Наконец, прогресс общей валюты могут затормозить результаты выборов в Италии, если в её правительство войдут популистские и антиевропейские силы. Директор Центра европейских политических исследований ожидает, что это поубавит энтузиазма даже у президента Франции:

«Важно то, что даже у Парижа возникли сомнения в том, стоит ли сводить риски вместе, - сказал Даниэл Грос. - Италия показала, что в большой стране могут прийти к власти партии, которые не захотят следовать общим правилам. Поэтому амбиции в плане реформ в еврозоне нужно охладить не только в Берлине, но и в Париже ».

По прогнозам экспертов, реформа, призванная обеспечить стабильность и более тесную интеграцию еврозоны, вряд ли будет полностью одобрена до весны 2019 года.