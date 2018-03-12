Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Официальный Брюссель называет присоединение Крыма к России незаконной аннексией.
Могерини обещает поддержать Украину
Верховный представитель ЕС по иностранным делам посетила Киев с официальным визитом.
Могерини обещает поддержать Украину
Федерика Могерини: "Европейский союз является партнером и сильным помощником Украины в деле построения стабильной и процветающей демократии и экономики".
Могерини объявила в Киеве о намерении Брюсселя выделить Украине 1 миллиард евро макрофинансовой помощи, а также оказать содействие в улаживании конфликта украинского "Нафтогаза" с российским "Газпромом".
Федерика Могерини: "Европейская комиссия в лице заместителя председателя Шефчовича ведет в настоящее время интенсивные переговоры с тем, чтобы достичь позитивного решения этой проблемы".
1 марта "Газпром" объявил о приостановке поставок газа Украине из-за отсутствия дополнительного соглашения и о возвращении предоплаты за март. Это решение было принято после того, как Стокгольмский арбитраж вынес решение, обязывающее "Газпром" выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов в качестве штрафа за снижение объемов транзита газа через газотранспортную систему Украины. В "Газпроме" не согласились с этим решением и пообещал его оспорить в других судебных инстанциях.
В декабре Стокгольмский арбитраж отказался оштрафовать "Нафтогаз" за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати", сославшись на ухудшение экономической ситуации на Украине. "Газпром" заявил, что в результате применение против него правила "качай или плати" на фоне несоблюдения Украиной правила "бери или плати" создался "дисбаланс" в отношениях с "Нафтогазом", и инициировал расторжение всех контрактов, заключенных с этой компанией через Стокгольмский арбитраж.
Еврокомиссия предложила себя в качестве посредника для разрешения этого спора.