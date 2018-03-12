Ученые ЕС обещают победить артроз

В ЕС активизировались исследования, направленные на таргетную доставку лекарств в пораженные артрозом суставы.

Межпозвоночные диски - своего рода хрящевые прокладки между соседними позвонками. Их здоровье - неотъемлемое условие нашего хорошего самочувствия, отсутствия болей в спине. Однако возраст, стрессы, травмы иногда приводят к изнашиванию дисков - возникает артроз позвоночника. Артроз, кстати, может поражать и другие суставы, причиняя человеку мучительную боль. Пока помочь таким пациентам можно лишь симптоматически, на время, однако ученые надеются найти решение, которое позволит остановить развитие болезни. Программа Futuris приглашает разобраться.

Обезболивают но не лечат

От артроза страдают миллионы людей на планете. Болезнь медленно, но верно разрушает хрящевую ткань суставов, что со временем может привести к потере двигательной активности пораженного органа. Сегодня протокол лечения артроза предусматривает прием обезболивающих и противовоспалительных средств. В самых запущенных случаях проводится хирургическая замена изношенного сустава.

Маргрит Лагендик живет и лечится в Нидерландах: "Основная проблема - боль, постоянная боль. Я каждый день страдаю. Мне трудно двигаться, многое стало недоступно. Работать я уже не могу".

Ее врач подтверждает: "Болезнь приводит к разрушению сустава изнутри, отсюда - воспаление и боль. Сильная боль. Да, сегодня есть варианты локального лечения отдельных суставов. Но полностью победить артроз мы, к сожалению, пока не можем".

Точно в цель

Ученые не сидят сложа руки. В университете Роттердама группа специалистов присоединилась к Европейскому исследовательскому проекту и совместно с коллегами из других стран ищет новые способы лечения коварного недуга.

Андреа Лалли, молекулярный биолог: "Вот смотрите, мы вводим в пораженный участок лекарственные молекулы. Нам важно понять, дадут ли они ожидаемый результат, помогут ли восстановлению пораженного хряща, росту здоровых тканей".

Запустить процесс выздоровления пораженного артрозом сустава - лишь часть задачи. Параллельно ученые работают над улучшением симптоматической терапии. Как, к примеру, уменьшить воспаление ?

Лаура Креемерс, вице-координатор проекта Targetcare: "​​Мы отрабатываем следующую схему: не давать пациенту препараты системного действия, а напрямую доставлять лечебные молекулы в пораженный хрящ. Таким образом, мы минимизируем и даже полностью останавливаем там воспалительный процесс, и пациент освобождается от мучительных болей".

Речь идет о так называемой таргетной терапии - прицельном лечении пораженного органа. Пациенту не придется в этом случае пить лекарства, имеющие побочный эффект.

Под прикрытием капсулы

Таргетная терапия работает на наноуровне. В Лондонском Имперском колледже ученые закрывают лечебные молекулы в нанокапсулы. Их вводят пациенту, затем капсула рассасывается, высвобождая препарат прямо в пораженный участок.

Лучия Масси, химик-фармаколог: "Мы можем наблюдать на компьютере, как идет процесс раскрытия капсулы, как ткани реагируют на доставленный препарат. И, что очень важно, мы можем установить время лечебного воздействия препарата".

Исследования продолжаются. Через несколько лет специалисты обещают перейти к клиническим испытаниям. Пациентам остается ждать - и надеяться!

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