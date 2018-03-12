В Восточной Гуте идут бои

В Восточной Гуте начались открытые бои между боевиками группировок "Фейлак ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра" (в июле 2016 года сменила наименование на «Джабхат Фатх аш-Шам») после требования об их размежевании с целью дальнейшего обсуждения их вывода из района, сообщил журналистам в понедельник представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.