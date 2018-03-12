В Восточной Гуте начались открытые бои между боевиками группировок "Фейлак ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра" (в июле 2016 года сменила наименование на «Джабхат Фатх аш-Шам») после требования об их размежевании с целью дальнейшего обсуждения их вывода из района, сообщил журналистам в понедельник представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
В Восточной Гуте идут бои
В Восточной Гуте проходят бои между боевиками группировок "Фейлак ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра"
В Восточной Гуте идут бои
Накануне состоялись переговоры представителей Центра с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман", на которых было выдвинуто соответствующее требование.
Ранее правительственные войска Сирии при зачистке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте после выхода боевиков обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов, сообщил журналистам в понедельник полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.
Четырнадцатая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 09:00 по местному времени (10:00 мск), для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора - в населенных пунктах Эль-Вафидин и Млеха. Накануне коридором удалось воспользоваться 52 жителям Мисрабы, половина из них - дети. К настоящему моменту боевики продолжают блокировать выходы к коридору со стороны Восточной Гуты, не давая мирным жителям покинуть район.