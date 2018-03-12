Правые партии, выступающие против мирного соглашения с ФАРК, победили на воскресных парламентских выборах в Колумбии.
Парламентские выборы: правые победили, повстанцы пролетели
Эти выборы наблюдатели считают тестом для президентских, намеченных на 27 мая
Парламентские выборы: правые победили, повстанцы пролетели
Первый результат показал "Демократический центр" под руководством Ивана Дуке. Партия, созданная бывшим президентом Альваро Урибе, завоевала 19 мест в Сенате и 33 в нижней палате парламента.
Параллельно в стране проходили межпартийные консультации по выдвижению кандидатов на gрезидентских выборах 27 мая. Дуке стал единым кандидтом от правых сил, тогда как коалицию левого толка "Социальная интеграция для мира" будет представлять бывший мэр Боготы Густаво Петро/
Наблюдатели не исключают, что победа правых может поставить под угрозу подписанное в 2016 году мирное соглашение с Революционными вооруженными силами Колумбии, благодаря которому эти выборы - впервые за многие годы - пошли спокойно по всей стране и в которых, также в первый раз, участвовали кандидаты от "Общей альтернативной революционной силы". Правда, партия бывших повстанцев набрала, по данным на этот час, всего 0,35 % голосов в Сенате и 0,22 % в нижней палате.