"Манчестер Юнайтед" довольно уверенно подошел к предстоящему домашнему матчу в 1/8 финала Лиги чемпионов. После победы над "Ливерпулем", "Красные дьяволы" закрепились на втором месте в чемпионате.
Ответные матчи Лиги чемпионов
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчествер Юнайтед" принимает "Севилью", а "Рома" - "Шахтер".
Ответные матчи Лиги чемпионов
Ожидается, что в матче против "Севильи" сыграет нападающий Антони Марсьяль.
Наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил на критику со стороны бывшего тренера "Кристал Пэлас" Франка де Бура, выразившего сожаление в том, что тренером нападающего манкунианской команды Маркуса Рэшфорда является именно португалец.
"Я в курсе критики в мой адрес от худшего тренера в истории премьер-лиги, Франка де Бура, за плечами которого 7 матчей без побед и голов. Но если бы он тренировал Рэшфорда, то мог бы научить Маркуса только проигрывать", - заявил Моуриньо на пресс-конференции перед ответным матчем против испанской "Севильи".
В другом ответном матче Лиги чемпионов итальянская "Рома" дома попытается отыграться у украинского "Шахтера".