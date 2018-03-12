Закрыто крупнейшее в Бельгии мясоперерабатывающее предприятие, расположенное в городе Вервье, его продукция изъята из магазинов. Ранее выборочная проверка обнаружила там в говяжем фарше и бычьих хвостах производства компании Veviba костную ткань, предназначенную в корм животным и запрещенную к употреблению в пищу человеком. Кроме того, на некоторых тушах была указана неверная дата заморозки.
Из Бельгии в Косово "экспортировали тухлое мясо"
В Бельгии закрыт мясоперерабатывающий завод. В его продуктах обнаружена ткань, предназначенную животным, а не людям. На некоторых тушах была указана неверная дата заморозки.
Из Бельгии в Косово "экспортировали тухлое мясо"
Один из рабочих компании рассказал в интервью телеканалу RTBF , что они отдирали просроченные ярлыки и наклеивали новые, иногда на год продлевая таким образом возможность продажи товара. Он сказал, что участвовал в обработке и упаковке мяса, протухшего в Бельгии, для отправки на экспорт в Косово.
Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований Федеральное агентство по безопасности продовольственной сети временно отозвало у Veviba лицензию на производство. Мясной скандал обсуждается в парламенте. В понедельник вызван отвечать на вопросы министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм.