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Австрия

80-я годовщина Аншлюса

В День памяти президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал молодежь "не увлекаться неофашистскими и ультраправыми идеологиями".

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80-я годовщина Аншлюса

80-я годовщина Аншлюса
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В 80-ю годовщину Аншлюса президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал молодежь "не увлекаться неофашистскими и ультраправыми идеологиями".

В День памяти 12 марта в венском Хо́фбурге состоялась церемония, посвященная аннексии страны нацистской Германией в 1938 году - при поддержке местного населения.

"Одной ночи хватило на то, чтобы германский Вермахт захватил Австрию. Но презрение к демократии, пренебрежение основными правами и свободами человека, милитаризм, нетерпимость и насилие - все это появило сь в обществе не в одночасье, а задолго до вторжения. Австрия несет свою долю ответственности за зверства национал-социализма. Австрийцы были не только жертвами, но и преступниками, зачастую занимавшими руководящие должности", - заявил Ван дер Беллен.

В декабре в коалиционное правительство новоизбранного канцлера СебастьЯна Курца вошла ультраправая националистическая Австрийская партия свободы.