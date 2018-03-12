Гран-при в Агадире: "золотой" день для России

Первое место общекомандного медального зачёта – таков итог турнира серии «Гран-при» по дзюдо в Марокко для российской сборной. В заключительный день соревнований в Агадире были разыграны пять комплектов наград.

«Золото» в весе до 100 килограммов принёс России Кирилл Денисов. В финальном раунде ему противостоял португалец Джордж Фонсека. 30-летний российский спортсмен заработал две оценки «вадза-ари», завершив поединок «иппоном».

«Конечно же, когда ты выигрываешь, чувствуешь себя лучше. Я и правда счастлив. Мы хорошо провели время в Марокко: сначала тренировались в Касабланке, а в Агадире нас ждали прекрасная погода, солнце. Побеждать в таких местах всегда приятно», - делится впечатлениями выигравший спортсмен.

Победу в категории свыше 78 килограммов праздновала представительница Украины Елизавета Каланина. В финале она встречалась с обладательницей бронзовой награды Олимпиады в Рио словенкой Анамари Веленшек. Украинка проявила себя весьма активно, в то время, как ее соперница дважды была наказана за пассивность в основное время. Третий штраф словенская дзюдоистка получила в «голден-скор», тем самым отдав победу 23-летней Елизавете Каланиной. Недавняя юниорка Анна Гущина из России завоевала бронзу.

После того, как днем ранее олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев не смог пробиться в финал и довольствовался лишь третьим местом, на татами вышел его брат Хусен. В поединке за золотую медаль в категории до 90 килограммов он одолел швейцарца Сирила Гроссклауса. Благодаря Хусену Халмурзаеву копилка российской сборной пополнилась третьей наградой высшей пробы на этом этапе Гран-при.

Настоящий сюрприз сборной Германии преподнесла Маике Зих в весе до 78 килограммов. Под натиском молодой немецкой дзюдоистки не смогла устоять Анастасия Турчин – более опытная и титулованная спортсменка из Украины. Впервые в своей карьере Зих стала обладательницей титула столь престижного мирового турнира. На третью ступень пьедестала поднялась россиянка Анастасия Дмитриева.

Еще одно «золото» немецкой команде принес Йоханнес Фрей, выступавший в супертяжелом весе - свыше 100 килограммов. Несмотря на то, что Фрей был несколько легче своего соперника по финальному поединку, ему все же удалось сломить сопротивление Антона Кривобокова. Но серебро для молодого 24-летнего российского спортсмена - тоже успех.

Всего в Агадире российские дзюдоисты завоевали три «золота», два «серебра» и три «бронзы». Второе место заняли представители Словении, третье - команда Турции.