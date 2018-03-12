Фестиваль документального кино в Салониках: юбилей и эксперименты

20 лет.

20 лет…Достойная и впечатляющая дата для международного фестиваля документального кино в Салониках. На юбилейные показы в начале марта в Грецию привели 228 документальных картин.

Датчанин Саймон Леренг Уилмонт получил первый приз за Отдаленный лай собак – фильм, снятый в Донбассе. В центре картины – история мальчика Олега, который живет недалеко от линии боевых действий вместе с бабушкой. Картина снималась с 2015 по 2017 годы.

HUGE congrats to The Distant Barking of Dogs for the incredible triple win at Thessaloniki International Film… https://t.co/TK5FAM0Ijd — Cinephil (@CINEPHIL_TA) 12 mars 2018

Специального приза жюри в Салониках удостоились работа “Метеоры” турецкого режиссера Гюрчана Келтека и “Баронеза” – первый фильм бразильского режиссера Джулианы Антунес, повествующий о жизни женщин в фавелах.

Орестис Андреадакис, директор фестиваля: “В 20 годовщину фестиваля мы хотели показать, насколько захватывающей может быть документалистика. Этот жанр зачастую дает фору игровому кино. Мы планируем в будущем показывать в Салониках документальные картины по категориям: комедийные работы, драмы, триллеры, анимацию. Такое деление ведь отражает многообразие нашей жизни, не так ли?”

На фестивале была особо отмечена экспериментальная работа “Левиафан” – совместный проект двух художников антропологов из Гарварда, решивших попробовать себя в режиссуре. Формально фильм — о буднях рыболовецкого траулера, однако необычен угол зрения.

Режиссер Вирина Паравел поясняет: “По сравнению с другими картинами наши работы меньше фокусируются на человеке как на центре вселенной. Но это не значит, что человек не важен. Разумеется важен, но он должен знать свое место в нашем многокомпонентном мире. Он – один из…”

Люсьен Кастинг-Тэйлор, режиссер: “Убежден, мы, люди – часть природы. К сожалению, об этом нередко забывают, и вот от такой забывчивости человек и начинает все разрушать. И еще, мы – единственные животные во вселенной, которые верят в свою избранность, уникальность. Мы думаем, что весь мир должен крутиться вокруг нас, мир живой и неживой. В нашей картине мы попытались восстановить естественные связи между человеком и другими обитателями вселенной, будь то животные, растения или камни”.

Фестиваль в Салониках – своего рода инкубатор идей в сфере документалистики. В его рамках 150 профессионалов оценили около 500 проектов будущих картин.

Янна Сари, директор инкубатора Agora Doc Market: “В этом году все сложилось просто отлично: к нам приехало рекордное количество профессионалов от документалистики. Новые контакты позволили добиться очень хороших результатов, прогресс наметился по целому ряду кинопроектов. Надеемся, что обсуждавшиеся здесь замыслы мы через несколько лет увидим на фестивале в Салониках на большом экране”.

Фестиваль идет в ногу со временем и возраст ему не помеха: в Салониках показали несколько экспериментальных работ в системе виртуальной реальности. Одна из посетительниц делится впечатлениями: “Это просто ни на что не похоже. Я впервые в жизни смотрела кино в виртуальной реальности. Какие ощущения? Мне еще подумать надо, в себя придти”.

Итак, фестиваль отпраздновал двадцатилетие. За эти годы греческий город стал важным местом встречи профессионалов и любителей документалистики. 20 лет – не возраст, организаторы фестиваля планируют развитие и расширение этого мероприятия уже в ближайшие годы.