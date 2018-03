Фестиваль документального кино в Салониках: юбилей и эксперименты

Датчанин Саймон Леренг Уилмонт получил первый приз за Отдаленный лай собак – фильм, снятый в Донбассе. В центре картины – история мальчика Олега, который живет недалеко от линии боевых действий вместе с бабушкой. Картина снималась с 2015 по 2017 годы.

HUGE congrats to The Distant Barking of Dogs for the incredible triple win at Thessaloniki International Film… https://t.co/TK5FAM0Ijd