На месте падения частного турецкого самолета в Иране обнаружены останки 11 человек — восьми пассажиров и троих членов экипажа.
В авиакатастрофе погибла дочь финансового магната
Частный самолет принадлежал турецкому инвестиционному холдингу "Башаран". Погибла 28-летняя дочь председателя совета директоров, ее подруги и члены экипажа.
В авиакатастрофе погибла дочь финансового магната
На борту воздушного судна находилась 28-летняя Мина Башаран — дочь председателя совета директоров турецкого инвестиционного холдинга "Башаран".
Самолет, следовавший из Шарджи в Стамбул, упал недалеко от города Шахре-Корд в горном районе на юго-западе страны в 400 километрах от Тегерана. В поисково-спасательной операции были задействованы несколько специальных бригад, а также альпинисты и пожарные. Обломки самолета находятся на высоте около 400-500 метров над уровнем моря.
Вместе с семью подругами Мина Башаран возвращалась с отдыха в Эмиратах. 28 марта должна была состояться свадьба наследницы крупной финансовой империи.