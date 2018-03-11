Семь лет после "Фукусимы"

В Японии в воскресенье вспоминают погибших при землетрясении и цунами 2011 года. В 14.46 по всей стране была объявлена минута молчания. В памятной церемонии в Токио приняли участие императорская семья, члены правительства, депутаты парламента и родственники погибших. По последним данным, от удара стихии погибли 15 тысяч 895 человек. Пропавшими без вести по-прежнему считаются более 2,5 тысяч человек. Около 30 тыс. человек до сих пор живут во временных домах. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что власти прикладывают все усилия для поддержки населения - как моральной, так и материальной. Он выразил надежду, что к весне этого года восстановительные работы будут завершены на 90%. Для ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" - крупнейшей после Чернобыля - потребуется еще не менее 30 лет.