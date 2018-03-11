Воскресенье без шоппинга. В Польше введены ограничения на торговлю по воскресным дням. На такую меру, предусмотренную вступившим в силу законом о торговле от 1 марта этого года, власти пошли, чтобы освободить продавцов от работы в этот день и дать им возможность провести время с семьей. Кроме того, для Польши существенную роль сыграл религиозный фактор - теперь продавцы в воскресенье смогут посетить церковь.