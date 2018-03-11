Воскресенье без шоппинга. В Польше введены ограничения на торговлю по воскресным дням. На такую меру, предусмотренную вступившим в силу законом о торговле от 1 марта этого года, власти пошли, чтобы освободить продавцов от работы в этот день и дать им возможность провести время с семьей. Кроме того, для Польши существенную роль сыграл религиозный фактор - теперь продавцы в воскресенье смогут посетить церковь.
Воскресенье без шоппинга
В Польше принят закон о запрете торговли по воскресеньям
Воскресенье без шоппинга
Для нарушителей предусмотрен немалый штраф, эквивалентный сумме до 24 тысяч евро.
"Мы планируем провести воскресенье с семьей, вместе поужинать, прогуляться и навестить родителей", - говорит эта покупательница.
"Конечно, я понесу убытки, но я работаю в торговле более 20 лет и всегда мечтала о выходном в воскресенье, для таких как я, продавцов, это очень важно", - радуется работник магазина.
"Я студент, и могу работать только по выходным, для меня невозможность работать в один их таких дней, существенно бьет по карману", - возмущается студент.
Впрочем, запрет на торговлю не распространяется на булочные, заправки, магазины цветов, а также торговые точки в зданиях аэропортов и вокзалов.