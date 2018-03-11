Скрипаля отравили в ресторане?

Следы отравляющего вещества нервно-паралитического действия, которое использовалось для отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были найдены в итальянском ресторане zizi в Солсбери. Здесь 4 марта они пообедали, спустя два часа их нашли без сознания на лавке возле центрального торгового комплекса. Ресторан закрыт, территория вокруг него оцеплена. Криминалисты также изучают другие места в городе, где находились в тот день Скрипали. На улицах тихого Солсбери полицейских сегодня больше, чем местных жителей.