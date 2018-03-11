Следы отравляющего вещества нервно-паралитического действия, которое использовалось для отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были найдены в итальянском ресторане zizi в Солсбери. Здесь 4 марта они пообедали, спустя два часа их нашли без сознания на лавке возле центрального торгового комплекса. Ресторан закрыт, территория вокруг него оцеплена. Криминалисты также изучают другие места в городе, где находились в тот день Скрипали. На улицах тихого Солсбери полицейских сегодня больше, чем местных жителей.
Скрипаля отравили в ресторане?
Следы нервно-паралитического вещества обнаружены в ресторане, где обедали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в день отравления
Скрипаля отравили в ресторане?
"Мы ясно дали понять: правительство Великобритании обеспечивает расследование всеми необходимыми ресурсами, для того, чтобы оно могло продвигаться максимально быстро", - заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.
К расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции, были опрошены 200 свидетелей и собраны более 240 улик. Сергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как критическое, но стабильное.