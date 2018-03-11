Свыше трех тысяч человек в Риге приняли участие в шествии против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.
Протесты в Риге
На улицы Риги вышли более 3 тысяч человек, протестуя против ущемления русского языка в школах
Протесты в Риге
В руках у участников протестной акции были плакаты с надписями "Это не реформа, это репрессии", "Суверенная власть принадлежит народу. Мы народ. Мы решаем", "Украина. Brexit. Каталония. Европа, хочешь получить еще одну проблему?", "За родной язык. За русские школы. За наших детей", "Нет ассимиляции", "Европа! Проблем не хватает?", "Стоп этнической дискриминации".
Парламент Латвии ранее в двух чтениях из трех принял реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют более трети населения страны.
Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в одном чтении должен утвердить парламент, а затем подписать президент.
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Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.
Следующий пикет в защиту русских школ Латвии, по ее словам, состоится 22 марта около здания посольства США в Риге и будет приурочен к рассмотрению реформы образования в третьем, окончательном, чтении в Сейме (парламенте).