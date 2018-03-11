Путин о "списке Мюллера": "Мне все равно"

Владимир Путин в очередной раз отверг обвинения о вмешательстве России в президентские выборы США. В интервью телеканалу NBC российский лидер подчеркнул, что это не соответствует его принципам ("не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела, и не лезем в чужие"). Кроме того, по словам Путина, Россия не обладает "таким количеством инструментов".