Владимир Путин в очередной раз отверг обвинения о вмешательстве России в президентские выборы США. В интервью телеканалу NBC российский лидер подчеркнул, что это не соответствует его принципам ("не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела, и не лезем в чужие"). Кроме того, по словам Путина, Россия не обладает "таким количеством инструментов".
Путин о "списке Мюллера": "Мне все равно"
Владимир Путин в очередной раз отверг обвинения о вмешательстве России в президентские выборы США
Путин о "списке Мюллера": "Мне все равно"
Комментируя "список Мюллера", в котором 13 россиян обвиняются во влиянии на американские выборы, президент заявил: "Мне все равно, мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют интересов российского государства".
Владимир Путин не исключил, что фигуранты "списка Мюллера", будучи русскими, могли работать на американские компании или на кого-то из кандидатов. Про попавшего в число обвиняемых бизнесмена Евгения Пригожина, которому приписывали близкие связи с Кремлем, президент сказал, что "знает этого человека, но он не в списке его друзей".
Согласно документам специального прокурора США Роберта Мюллера, россияне вели кампании в поддержку Дональда Трампа и подрывали репутацию Хиллари Клинтон.