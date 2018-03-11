Шторм "Феликс", обрушившийся на португальское побережье , вызвал огромные волны, наводнения и оползни. Поваленные сильным ветром деревья заблокировали несколько важных автотрасс. Самый высокий - "красный" - уровень опасности был объявлен в центральных и северных районах страны.
Португалия под ударом "Феликса"
На центральные и северные районы Португалии обрушился шторм "Феликс".
Португалия под ударом "Феликса"
В субботу на западном побережье Португалии высота волн достигала 6 метров. Вышла из берегов река Тежу, затопив восемь дорог в районе города Сантарена. Мост королевы Амелии, связывающий муниципалитеты Салватерра-ди-Магуш и Карташу из предосторожности был перекрыт.
Ливневые дожди, а местами и град продолжались на севере и в центре Португалии всё воскресенье.