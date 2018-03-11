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Португалия

Португалия под ударом "Феликса"

На центральные и северные районы Португалии обрушился шторм "Феликс".

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Португалия под ударом "Феликса"

Португалия под ударом "Феликса"
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Шторм "Феликс", обрушившийся на португальское побережье , вызвал огромные волны, наводнения и оползни. Поваленные сильным ветром деревья заблокировали несколько важных автотрасс. Самый высокий - "красный" - уровень опасности был объявлен в центральных и северных районах страны.

В субботу на западном побережье Португалии высота волн достигала 6 метров. Вышла из берегов река Тежу, затопив восемь дорог в районе города Сантарена. Мост королевы Амелии, связывающий муниципалитеты Салватерра-ди-Магуш и Карташу из предосторожности был перекрыт.

Ливневые дожди, а местами и град продолжались на севере и в центре Португалии всё воскресенье.