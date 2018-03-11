Испанец Марк Солер из команды Movistar стал победителем многодневной шоссейной велогонки Мирового тура "Париж — Ницца", которая проходила по дорогам Франции.
Солер выиграл велогонку "Париж-Ницца"
Испанец Марк Солер стал победителем многодневной велогонки "Париж-Ницца"
Солер выиграл велогонку "Париж-Ницца"
Победу на заключительном этапе протяженностью 110 км одержал испанец Давид де ла Крус (Sky), время которого - 2 часа 53 минуты 6 секунд, его соотечественник Омар Фраиле ("Астана"), финишировавший с тем же временем, занял второе место, Солер (+3 секунды) замкнул тройку сильнейших. Россиянин Ильнур Закарин из Katusha - Alpecin (+6 минут 13 секунд) показал 25-й результат.
Итоговое время Солера - 30 часов 22 минуты 41 секунда, второе место в генеральной классификации занял британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott, отставание - 4 секунды), третьим стал испанец Горка Исагирре (Bahrain-Merida, +14 секунд), Закарин (+11 минут 35 секунд) занял 16-е место.