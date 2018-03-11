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"Национальный фронт" меняет название

На конгрессе "Национального фронта" одобрена инициатива по смене названия. Мари Ле Пен предложила "Национальный союз" (Rassemblement National).

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"Национальный фронт" меняет название

"Национальный фронт" меняет название
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Французский крайне правый "Национальный фронт" станет "Национальным союзом". Новое название будет вынесено на внутрипартийный референдум, который состоится уже в ближайшие недели. На двухдневном конгрессе в Лилле за эту инициативу проголосовали 52% делегатов.

По словам лидера партии Марин Ле Пен, прежнее название "в конечном счете стало отпугивать избирателей". Она также заявила, что партия должна из оппозиции прийти к власти, но победить без заключения политического альянса будет сложно.

"Мы не занимаем антиевропейскую позицию, мы выступаем против Европейского союза как института федеральной власти в Европе. Я бы даже так сказала: как раз потому что мы европейцы, мы выступаем против Европейского союза".

Смогут ли французские популисты вернуть утраченные позиции? Наблюдатели отмечают, что несмотря на призывы к обновлению, в целом риторика Ле Пен осталась прежней.

"Мы больше не можем поддерживать легальную и нелегальную миграцию. Деньги французов сначала должны получать французы", — сказала Ле Пен.

Съезд посетил бывший советник президента США Дональда Трампа, радикальный консерватор Стив Бэннон, по словам которого обвинения в расизме и ксенофобии, который звучат в адрес"Национального фронта" нужно воспринимать "как знак почета".

Делегаты переизбрали Марин Ле Пен председателем партии, она была единственным кандидатом.

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