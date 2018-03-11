Французский крайне правый "Национальный фронт" станет "Национальным союзом". Новое название будет вынесено на внутрипартийный референдум, который состоится уже в ближайшие недели. На двухдневном конгрессе в Лилле за эту инициативу проголосовали 52% делегатов.
"Национальный фронт" меняет название
На конгрессе "Национального фронта" одобрена инициатива по смене названия. Мари Ле Пен предложила "Национальный союз" (Rassemblement National).
"Национальный фронт" меняет название
По словам лидера партии Марин Ле Пен, прежнее название "в конечном счете стало отпугивать избирателей". Она также заявила, что партия должна из оппозиции прийти к власти, но победить без заключения политического альянса будет сложно.
"Мы не занимаем антиевропейскую позицию, мы выступаем против Европейского союза как института федеральной власти в Европе. Я бы даже так сказала: как раз потому что мы европейцы, мы выступаем против Европейского союза".
Смогут ли французские популисты вернуть утраченные позиции? Наблюдатели отмечают, что несмотря на призывы к обновлению, в целом риторика Ле Пен осталась прежней.
"Мы больше не можем поддерживать легальную и нелегальную миграцию. Деньги французов сначала должны получать французы", — сказала Ле Пен.
Съезд посетил бывший советник президента США Дональда Трампа, радикальный консерватор Стив Бэннон, по словам которого обвинения в расизме и ксенофобии, который звучат в адрес"Национального фронта" нужно воспринимать "как знак почета".
Делегаты переизбрали Марин Ле Пен председателем партии, она была единственным кандидатом.