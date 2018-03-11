Несколько сотен мигрантов доставили на берег за последние сутки суда благотворительных организаций и береговой охраны Ливии: воспользовавшись хорошей погодой, контрабандисты направили целый поток надувных лодок в сторону Италии.
Спасти мигрантов
Сотни мигрантов доставили на берег за последние сутки суда благотворительных организаций и береговой охраны Ливии: с улучшением погоды поток надувных лодок вновь направился в сторону Италии.
Спасти мигрантов
Минувшей ночью 60 мигрантов подняли на борт судна "Аквариус", ранее были перехвачены две лодки - одна из них , на борту которой находились 125 человек, терпела крушение неподалёку от города Эз-Завия в 40 км к западу от столицы Триполи; вторую, вышедшую из Эль-Гарабулли к востоку от Триполи, развернули назад.
Ливия - основной пункт отправки мигрантов, пытающихся добраться до Европы морем. Вакуум власти и безопасности в африканской стране играет на руку многочисленным незаконным перевозчикам. Они берут с искателей счастья на европейских берегах деньги и умывают руки, отправив их в рискованное путешествие на утлых судах.
За последние четыре года более 600 тысяч человек пересекли Средиземное море в направлении Италии, тысячи из них погибли.
Ливийская береговая охрана, поддерживаемая ЕС, активизировала перехваты, возвращая лодки мигрантов, прежде чем они смогут добраться до международных судов, которые доставят их в Европу.