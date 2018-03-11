ЕС и Япония против пошлин США

Еврокомиссар и японский министр, в частности, выразили свою обеспокоенность решением Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Они призвали своего американского коллегу сделать все для освобождения ЕС и Японии - ключевых партнеров США по безопасности и торговле - от этих мер. Однако "ясности по процедуре нет, поэтому дискуссии продолжатся на следующей неделе", - отметила Мальмстрем.

Объявленные торговые пошлины - 25% на сталь, 10 % на алюминий - начнут действовать с 23 марта. Таким образом Дональд Трамп намерен бороться с демпингом, главным образом с Китаем, и поднимать американскую промышленность. "Не хотите платить налог - переносите производство в США, и налога не будет", - заявил американский президент. Для Брюсселя он готов пойти на уступки при условии, что ЕС снимет свои "чудовищные", по словам Трампа, барьеры и тарифы на американские товары