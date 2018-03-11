Интервью с врачом из Солсбери

Венгерский врач Ласло Завори работает в больнице Солсбери уже четыре года. Он заканчивал свою смену, когда на машинах скорой помощи привезли пострадавших. В интервью телеканалу "Евроньюс" он рассказывает:

"После того как стало известно, что произошедшее может быть как-то связано со спецслужбами и что пострадавшие подверглись воздействию вещества, которое в обычной жизни не встречается, я был впечатлен тем, как тут же изменился весь процесс. Я очень рад, что у меня есть возможность работать с профессионалами и помогать им".

"На улицах теперь во много раз больше полиции. Они охраняют огороженные территории и пытаются совладать с толпой репортеров и журналистов. Местные жители относятся ко всему с интересом, хотят узнать, что произошло. Но паники в городе нет. Все ведут себя спокойно".