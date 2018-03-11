Неделя моды в Тель-Авиве
Израильские дизайнеры представили публике моду будущего.
Открывая 6-ю по счету неделю моды в Тель-Авиве, известный израильский дизайнер Алон Ливне представил свою коллекцию, в которой доминируют черная кожа и металлик, лазерные вырезы, высокая талия и геометрические формы.
"Я получил истинное удовольствие от создания этой коллекции. Она навеяна 90-ми годами, ранними 80-ми времен Дэвида Боуи, рок-н-роллом, весельем и яркими красками", - сказал дизайнер после шоу.
Также на неделе моды были представлены и повседневные образы, такие как коллекция дизайнера Лары Росновски, в которой принты сочетаются с оранжевыми сандалями, или линия бренда Holyland Civilians, берущая в основу уличную моду.
Неделя моды в Тель-Авиве проходит с 11 по 13 марта 2018 года.