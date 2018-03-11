Бюллетени привезут в тундру

В отдаленных и труднодоступных районах России продолжается досрочное голосование на президентских выборах. Так, в воскресенье работники территориальной избирательной комиссии привезли бюллетени в пять оленеводческих хозяйств и и на гидрометеорологическую станцию Мыс Константиновский в Ненецком автономном округе Архангельской области. В этом округе досрочно проголосуют порядка 5 тысяч избирателей и такие вылеты продлятся до 17 марта включительно.