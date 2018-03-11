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Россия

Бюллетени привезут в тундру

В отдаленных и труднодоступных районах России продолжается досрочное голосование.

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Бюллетени привезут в тундру

Бюллетени привезут в тундру
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В отдаленных и труднодоступных районах России продолжается досрочное голосование на президентских выборах. Так, в воскресенье работники территориальной избирательной комиссии привезли бюллетени в пять оленеводческих хозяйств и и на гидрометеорологическую станцию Мыс Константиновский в Ненецком автономном округе Архангельской области. В этом округе досрочно проголосуют порядка 5 тысяч избирателей и такие вылеты продлятся до 17 марта включительно.

На выборах 2012 года досрочно проголосовали свыше 323 тысяч граждан России.

По данным опросов ВЦИОМ, в этом году своим избирательным правом воспользуются 74% россиян.