Пожизненное правление Поднебесной

Китайский лидер Си Цзиньпин сможет переизбираться на пост главы государства неограниченное число раз. Это позволяют ему поправки в конституцию страны, одобренные в воскресенье Всекитайским собранием народных представителей 13-го созыва.

В Основной закон Поднебесной внесли также положение о руководящих идеях Си Цзиньпина, поставив его в один ряд с Мао Цзэ Дуном и Дэн Сяопином. Выступая перед делегатами, Цзиньпин заявил, что нововведения были необходимы "для сохранения и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху".

Лишь 2 депутата из почти 3 тысяч проголосовали против решения исключить из конституции ограничение полномочий председателя КНР и его заместителя двумя сроками подряд. Этот пункт был вписан в своё время по инициативе влиятельного китайского политика Дэн Сяопина, который признал, что долгое управление страной одним человеком может привести к культу личности. Сяопин никогда не занимал пост председателя КНР, но был фактическим руководителем Поднебесной с конца 70-х до начала 90-х годов.