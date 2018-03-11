Лидер ирландской рок-группы U2 Боно (Пол Хьюсон) прин`ёс извинения жертвам издевательств в африканском отделении благотворительной компании ONE Campaign, одним из основателей которой он является. Музыкант заявил, что узнал об этом с сожалением.
Боно приносит извинения
Лидер группы U2 высказался в связи с сообщениями об издевательствах в благотворительной компании, одним из основателей которой он является.
Боно приносит извинения
Hанее стало известно, что один из руководителей ONE Campaign постоянно высмеивал и унижал работников, которых использовали и для обслуживания вечеринок. А одну из сотрудниц, которая отказалась вступить в связь с пожилым парламентарием из Танзании, понизили в должности и урезали ей зарплату.
По данным СМИ, внутреннее расследование в организации выявило "непрофессиональное поведение", но никаких действий предпринято не было.