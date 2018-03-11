Гран-при в Агадире: россияне на пьедестале почёта

В Марокко продолжается турнир серии «Гран-при» по дзюдо . Определились победители и призёры второго дня соревнований в Агадире.

К радости местных болельщиков, неожиданное «золото» стране-хозяйке принесла Ассмаа Ниянг, выступающая в категории до 70 килограммов. В финале ей предстояло одолеть серебряную призёрку Чемпионата мира Марию Перез из Пуэрто-Рико. Последнюю считали фавориткой поединка. Но уже на первых его секундах Перез пошла на запрещённый приём, за что получила «хансоку-маке». Победу в самом коротком поединке сегодняшнего дня присудили марокканке.

Ещё один сюрприз соревнований - не самый приятный для российской сборной. Финал в весе до 81 килограмма прошёл без участия олимпийского чемпиона Рио Хасана Халмурзаева. В четвертьфинале россиянину не хватило физических сил и точности в атаках, чтобы побороть соперника из Турции Ведата Албайкара.

В борьбе за «золото» турецкий дзюдоист сошёлся с Матиасом Кассом из Бельгии. Сильнее оказался Албайкар. За стальной захват соперника судьи присудили ему высшую оценку «иппон».

Россиянин Хасан Халмурзаев поделил третье место с португальцем Анри Эгутидзе.

Уже вторая награда высшей пробы турнира – в копилке сборной Словении. На этот раз - в категории до 63 килограммов, усилиями Андреи Лески. В финале она встретилась с Катариной Хаекер из Австралии. Вначале словенка даже заработала штраф за пассивость, но затем пошла на риск. Исполненные ею «ко-ути-гари» и «огоси» удостоились двух оценок «вадза-ари».

Итог: «чистая победа» Лески. Хаекер увозит «серебро». И это - несомненный успех для австралийской сборной, спортсмены которой не так часто поднимаются на пьедестал почёта столь престижных соревнований.

Ещё одна медаль у сборной России. Муса Могушков занял второе место в весовой категории до 73 килограммов. В чрезвычайно упорной схватке серебряный призёр «Большого шлема» в Абу-Даби уступил молодому представителю Турции Билалу Килоглу.

Вероятно, россиянину помешала излишняя осторожность после двух полученных предупреждений «шидо». За пару секунд до гонга турецкий дзюдоист провёл свой фирменный приём «суми-гаэси» и заработал победную «вадза-ари».

Так Турция завоевала второе «золото» нынешнего этапа Гран-при.

По итогам двух дней соревнований в активе российской сборной три награды разного достоинства. В общем медальном зачёте лидирует Словения. Турция - вторая. Россия пока занимает третью строчку.