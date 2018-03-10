На высшем уровне принимали в Лондоне наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль-Сауда. Он встретился с королевой Елизаветой Второй, главой правительства Терезой Мэй и ключевыми министрами кабинета, отобедал с принцами Уильямом и Гарри.
Лондон и Эр-Рияд: соглашения и протесты
Предварительное соглашение о поставке британских истребителей Эр-Рияду подписали в Лондоне на фоне протестов недовольных военным сотрудничеством с саудитами. е протестов
Лондон и Эр-Рияд: соглашения и протесты
В пятницу лидеры двух стран подписали предварительное соглашение на поставку Эр-Рияду 48 британских истребителе Typhoon, а днём ранее согласовали амбициозные планы по взаимным инвестициям в размере 65 млрд фунтов стерлингов (около 90 млрд евро).
На улицах британской столицы саудовских гостей встретили протестами. Их участники заявили, что военным сотрудничеством с Эр-Риядом Лондон "обагряет свои руки кровью". Они призывали премьер-министра говорить с крон-принцем не о торговле оружием, а о прекращении войны в Йемене, в которой принимает участие коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией.
В парламенте Терезе Мэй пришлось отбиваться от нападок лейбористов. Её заявление о том, что "сотрудничество с Саудовской Аравии помогло спасти сотен людей", оппозиция встретила криками "Позор!"