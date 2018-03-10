Трамп о возможной сделке с КНДР

Дональд Трамп считает, что возможная сделка с КНДР будет выгодной для всего мира. Об этом президент США написал в своем twitter , добавив, что время и место будут определены дополнительно.

Ранее сообщалось, что Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о встрече. Пхеньян не делал никаких официальных заявлений об отказе от своей ядерной программы, однако по словам главы южнокорейской делегации, который выступает посредником в переговорах, лидер КНДР пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с Трампом и согласен на денуклеаризацию.

"За последние 10 лет Северная Корея значительно нарастила свои ядерные и ракетные возможности, поэтому точка отсчета совершенно другая, а это означает, что мы не можем просто так отменить планы и соглашения 2005 года и 2007 . Должен начаться новый этап, но для этого нужен и новый подход к целям и к методам их достижения. Избавиться от ядерного оружия так просто, в одночасье не получится. Для этого существует длительный технический, политический и дипломатический процесс", - говорит Тоби Дэлтон, эксперт по ядерной политике в Фонде Карнеги за международный мир.

Если Дональд Трамп встретится с Ким Чен Ыном, то он станет первым американским президентом, согласившимся сесть за стол переговоров с северокорейским лидером. Белый Дом отмечал, что встреча может состояться до конца мая. Однако все санкции против КНДР останутся в силе.