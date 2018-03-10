Сирийская правительственная армия взяла новые объекты в Восточной Гуте. Она контролируют уже половину повстанческого анклава и продолжает наступление.
Армия Асада рассекает Восточную Гуту надвое
Сирийские войска взяли новые объекты в Восточной Гуте, рассекая её надвое. Армия контролирует уже половину повстанческого анклава вблизи Дамаска.
Армия Асада рассекает Восточную Гуту надвое
По некоторым данным, подразделения дивизии "Сила Тигра", идущие с востока через город Месрабу, соединяются с продвигающимися запада со стороны Харасты частями 4-ой механизированной дивизии, рассекая Восточную Гуту на две части - северную и южную.
Верховный комиссар ООН по правам человека призвал передать в Международный уголовный суд расследование военных преступлений в Восточной Гуте - в частности, бомбардировок больниц, школ и гибели людей.
В Дамаске объясняют операцию активностью осевших в анклаве исламистских группировок, которые регулярно обстреливают находящуюся неподалёку столицу. Сирийские власти утверждают, что открыли гуманитарный коридор, по которому район боевых действий может покинуть гражданское население, но что "террористы удерживают людей в качестве живого щита".