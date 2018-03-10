Все трое заложников, захваченные накануне в доме ветеранов в Калифорнии, погибли. Преступник также был найден мертвым.
Стрельба в Калифорнии: трое погибших
Бывший военный расстрелял сотрудников Дома ветеранов в Калифорнии
Стрельба в Калифорнии: трое погибших
Pathway Home в Юнтвилле - одно из крупнейших некоммерческих учреждений в США, где проходят реабилитацию ветераны с постравматическим стрессовым расстройством. Большинство из них - участники войн в Ираке и Афганистане.
По данным полиции, две недели назад 36-летний Альберт Вонг был исключен из этой программы. В пятницу вечером его заметили на территории Дома ветеранов с винтовкой. В качестве своих жертв он выбрал сотрудниц, которые работали с ним - исполнительного директора, терапевта и психолога. Полицейские пытались выйти с ним на связь, однако контакт установить не удалось.
Напомним, месяц назад в результате стрельбы в школе во Флориде были убиты 17 человек. После этой трагедии прошли массовые акции с призывом ужесточить контроль над оборотом оружия в стране.