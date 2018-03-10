Лавров: "Россию обвиняют во всем"

В Великобритании продолжается расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты работают на всех участках, связанных с семьей, в том числе были оцеплены и могилы на кладбище в английском городе Солсбери, где похоронена жена Скрипаля и сын. Следователи пытаются выяснить, как был введен токсин, где он был изготовлен и кто причастен к отравлению.