В Великобритании продолжается расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты работают на всех участках, связанных с семьей, в том числе были оцеплены и могилы на кладбище в английском городе Солсбери, где похоронена жена Скрипаля и сын. Следователи пытаются выяснить, как был введен токсин, где он был изготовлен и кто причастен к отравлению.
Лавров: "Россию обвиняют во всем"
Британские власти подозревают Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал эти обвинения голословными.
Лавров: "Россию обвиняют во всем"
Ранее британские власти не исключили, что за покушением могла стоять Россия. Однако Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал эти обвинения голословными и предложил рассмотреть возможность помощи в расследовании.
"Нас обвиняют не только в этом, нас обвиняют во всем, что происходит, по мнению наших западных партнеров, не так на этой планенте", - заявил Лавров. Министр также добавил, что параллели между отравлением Скрипаля и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко неуместны.
Сергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как критическое.